В Петербурге прошел форум о культуре Южного ФО

Форум проходил на базе Колледжа традиционной культуры, который находится в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняла участие молодежь со всей России и даже из стран близлежащего зарубежья. На форуме ребята обсуждали культурное наследие Южного федерального округа.

Данная конференция проходит уже в 9 раз. Коллективы из разных учебных заведений выступали со своими работами на сцене актового зала колледжа.

Ребята занимаются разными направлениями искусства: рисуют, вышивают, создают произведения искусства из дерева и железа и многое другое.

Народный артист, советник губернатора по культуре и замглавы попечительского совета колледжа Николая Буров сообщил, что данный форм — это событие в области краеведения. Он отметил, что мероприятие поможет ребятам больше узнавать о культуре страны, в которой они живут.

Каждого выступающего оценивает коллегия жюри, в которой состоят педагоги и эксперты. Ребята, занявшие первые три места, получат особые призы. Победителей объявят уже после майских праздников.

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