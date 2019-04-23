В Ленобласти состоится велопробег в честь Дня победы

Велопробег посвятили Дню победы. Фото: Pixabay.com
Велопробег посвятили Дню победы. Фото: Pixabay.com

В нем примут участие школьники и студенты.

Марафон состоится 24 апреля в Кировском районе Ленинградской области. Велопробег памяти решили посвятить 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что всего на велосипедах прокатятся около 200 человек, среди которых будут ученики образовательных учреждений региона не младше 14 лет.

Юные спортсмены отправятся в путь из Шлиссельбурга в 12 часов дня. Они доедут до мемориала «Синявинские высоты» примерно к двум часам, где их будут ждать мероприятия. Там состоится митинг, а также встреча с ветеранами.

Напоминаем, что подобные велопробеги устраивают уже не в первый раз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что велосипеды в электричках поехали на открытие сезона бесплатно – он состоялся 21 апреля. Наконец в Санкт-Петербурге и Ленинградской области комфортная температура для того, чтобы перемещаться на двухколесном транспорте.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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