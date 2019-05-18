Медики выявили неожиданный способ заражения гонореей

Выяснилось, что заразиться можно даже через поцелуй.

К таким выводам пришли ученые, исследовав здоровье пяти тысяч мужчин. Им было важно понять, как распространяется гонорея. Известно, что заразиться можно при незащищенном половом акте. Оказывается, интимная близость – не самый распространенный способ. Ученые уверяют, что поцелуй также может привести к гонорее. Дело в том, что в слюне много бактерий и вирусом, что повышает риск передачи инфекции, говорится на портале «Медикфорум». Именно поэтому гонорея горла чаще встречается, чем гонорея мужского полового органа.

Сейчас эксперты думают, как можно предохранить себя от нежелательного заболевания. Они считают, что надо придумать специальные антисептические средства для полоскания рта. В противном случае, высок риск спровоцировать боли и отеки лимфоузлов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти.