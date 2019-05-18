Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Если соблюдать правил, то ваша машина прослужит вам очень долго.

Автомобильные эксперты Speedme.ru назвали девять способов сохранить красоту вашей машины даже спустя несколько лет эксплуатации. Они рекомендуют мыть транспортное средство, используя микрофибры – они хорошо впитывают воду, а также мягко и бережно оттирают грязь. Также эксперты напомнили, что лучше не использовать сухую ткань – это приводит к разводам, а иногда даже к царапинам. Специалисты считают, что для сохранения вида автомобиля можно нанести бронепленку – совет особенно актуален для тех, кто часто ездит по шоссе.

Эксперты просят ни в коем случае не накрывать грязную машину защитным чехлом – это, как и в случае с сухой тряпкой, приводит к повреждениям покрытия. А вот вымытый автомобиль при длительной парковке лучше накрыть чем-нибудь, чтобы уберечь его от солнца.

Специалисты считают, что лучше не экономить на автомобильном шампуне, а также на обновлении лакокрасочного покрытия. Что касается мытья, то лучше мыть машину сверху вниз – от самого грязного места переходить к более чистым.

Паркуя автомобиль у деревьев, владелец рискует, так как птицы и сок от деревьев также могут навредить покрытию.

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