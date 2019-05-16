Составлен рейтинг самых небезопасных машин при ДТП

Их владельцы чаще всего умирают в авариях.

Аналитики ресурса iSeeCars.com после анализа данных Страхового института дорожной безопасности пришли к выводам, что сразу несколько моделей автомобилей можно назвать «капсулами смерти». Выяснилось, что чаще всего в ДТП умирают владельцы спортивных машин, а также обладатели транспортного средства субкомпактного класса.

Первое место в антирейтинге занял Mitsubishi Mirage, второе — Chevrolet Corvette, а третье — Honda Fit. В список также попали Kia Forte (он же Cerato), Chevrolet Spark и другие.

Специалисты выявили следующую закономерность: если автомобиль плохо проявил себя на краш-тексте, значит он небезопасен для хозяина. При этом эксперты отметили, что рассчитывать на хороший рейтинг безопасности не стоит – ничто не спасает жизни лучше, чем внимательность на дорогах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аналитики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.