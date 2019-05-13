Аналитики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

"Кадилаки" угоняют чаще всего. Фото: https://cadillac-favorit.ru/

"Кадилаки" угоняют чаще всего. Фото: https://cadillac-favorit.ru/

Чаще всего владельцы лишались своих Cadillac Escalade – их угоняли в трех процентах случаев.

Список самых привлекательных машин для угона составили аналитики «АльфаСтрахование». Специалистов интересовал 2018 год и начало 2019. Лидером рейтинга, как уже говорилось ранее, стал Cadillac Escalade, второе место занял Toyota Land Cruiser, который угоняют в несколько раз реже, тройку лидеров замкнул Skoda Octavia.

В список также попали Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, KIA Ceed, Lexus RX, Hyundai Solaris (0,2%) и KIA Rio.

Эксперты отметили, что автомобили обычно исчезают с неохраняемых парков у торговых центров, офисов и прочих объектов. Так как владелец отсутствует несколько часов, у преступника есть много времени для угона.

«Нередки случаи, когда автовладельцы по рассеянности сами забывают закрыть свой автомобиль»,

— уверяют аналитики.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты составили рейтинг худших моделей авто в России.