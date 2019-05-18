Актёр из «Игры престолов» признался в любви Петербургу

Иван Реон приехал в Петербург и уже сфотографировал Исаакиевский собор. Фото: https://www.instagram.com/_iwanrheon/
Иван Реон приехал в Петербург и уже сфотографировал Исаакиевский собор. Фото: https://www.instagram.com/_iwanrheon/

Иван Реон участвует в фестивале гик-культуры Comic Con Saint-Petersburg.

Мероприятия для поклонников популярных фильмов, сериалов и комиксов проходит в «Ленэкспо». На фестиваль пригласили в том числе актер из «Игры престолов», который заставил фанатов понервничать. Они, по словам очевидцев, выстроились в длинную очередь, чтобы сказать пару слова Ивану Реону, сделать совместное фото и попросить автограф.

Со сцены исполнитель роли Рамси Болтона рассказал, что ему интересно смотреть сериал. Также он отметил, что, если бы была такая возможность, он бы хотел навалять Джоффри Баратеону.

Также Иван Реон признался Петербургу в любви – он повторил за ведущим слова на русском языке, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что актера из «Игры Престолов» встретили в Петербурге. Он приехал в Северную столицу заранее, поэтому смог увидеть Исаакиевский собор, а также назвать город красивым в своем Instagram.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Иван Реон игра престолов
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