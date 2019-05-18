На Елагином острове проходит Фестиваль тюльпанов

Петербуржцев и гостей города приглашают посмотреть на редкие сорта цветка.

Фестиваль тюльпанов проходит только два дня – 18 и 19 мая на Елагином острове. Гостям обещают показать 120 сортов весенних цветов, говорится на сайте Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Известно, что 16 из них являются довольно редкими и ранее никогда не высаживались там. Так, например, люди смогут увидеть тюльпаны, которые меняют свой цвет в зависимости от времени года.

В рамках мероприятия проведут конкурс по флористическому дизайну, продемонстрируют скульптуры из цветов, а также покажут театральные постановки. Перед зрителями выступят артисты театров «Малый Трианон», Большого театра кукол и ансамбля старинной музыки.

Напоминаем, что тюльпаны растут до конца мая, так что всем желающим лучше поторопится, иначе можно не застать ни одного цветка.

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