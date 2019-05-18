Актер «Игры престолов» поделился мнением о самой эпичной смерти в сериале

В Санкт-Петербурге проходит фестиваль поп-культуры Comic Con, на который приехал звезда сериала «Игра престолов» Иван Реон.

Иван Реон сыграл в сериале роль Рамси Болтона. Актер пообщался с поклонниками «Игры престолов» в рамках фестиваля и рассказал о своих творческих планах. Он сообщил, что уже запустил работу над некоторыми новыми проектами. Он будет играть там «добрые» роли.

Кроме того, Реон отметил, что планирует выпустить новый музыкальный альбом и сыграть роли в нескольких романтических комедиях.

Актер сообщил, что был рад, когда узнал, что режиссеры «похоронили» его героя. Он шутливо отметил, что самой эпичной смертью для сериала бы стала смерть Джона Сноу. Он сразу оговорился, что не знает продолжение сюжета.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что актёр из «Игры престолов» признался в любви Санкт-Петербургу.