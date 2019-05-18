Петербуржцы собрали 400 тысяч для детей из «Детского хосписа»

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Горожане, просто покупая кофе, смогут оплатить операции тяжелобольным детям.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Акция «Добрый кофе» проходила в 81 кофейне Санкт-Петербурге с первого марта по первое апреля. За этот промежуток удалось собрать более 407 тысяч рублей. Все средства пойдут на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Уточняется, что «Добрый кофе» выпили около 150 тысяч человек. Акцию поддержали Алексей Воробьев, певица Елка и многие другие. Они рассказывали о «Добром кофе» в социальных сетях и призывали людей принять участие.

Напоминаем, что раньше в Санкт-Петербурге не проходило ничего подобного. Организаторы «Доброго кофе» уверены, что стоит продолжать, так как петербуржцам и гостя города понравилось делать хорошие дела, выпивая любимый латте или эспрессо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла акция по закраске рекламы наркотиков.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
акция добрый кофе
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали о пользе кроссвордов и головоломок
Люди выбирают собаку согласно своей генетике
В ДТП с автобусом на Науки пострадали 10 человек
Самолет до Антальи наконец покинул Пулково
Под Петербургом выловили двухметрового безголового питона
Жюри Белоруссии не будут судить «Евровидение»
Очевидец рассказал о найденном миномете в Полежаевском парке
У бульдогов обнаружена генная мутация