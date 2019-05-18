Петербуржцы собрали 400 тысяч для детей из «Детского хосписа»

Горожане, просто покупая кофе, смогут оплатить операции тяжелобольным детям.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Акция «Добрый кофе» проходила в 81 кофейне Санкт-Петербурге с первого марта по первое апреля. За этот промежуток удалось собрать более 407 тысяч рублей. Все средства пойдут на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Уточняется, что «Добрый кофе» выпили около 150 тысяч человек. Акцию поддержали Алексей Воробьев, певица Елка и многие другие. Они рассказывали о «Добром кофе» в социальных сетях и призывали людей принять участие.

Напоминаем, что раньше в Санкт-Петербурге не проходило ничего подобного. Организаторы «Доброго кофе» уверены, что стоит продолжать, так как петербуржцам и гостя города понравилось делать хорошие дела, выпивая любимый латте или эспрессо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла акция по закраске рекламы наркотиков.