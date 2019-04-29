В Петербурге прошла акция по закраске рекламы наркотиков

В Петербурге состоялась акция «Синяя птица — безопасная территория», в рамках которой было очищено от рекламы психотропных веществ 18 районов города. Об этом сообщает городской центр социальных программ «КОНТАКТ».

На закраску незаконной рекламы наркотиков вышли 150 волонтёров. Молодые активисты слажено действовали с управляющими компаниями и районными администрациями.

«В этом году акция стала самой масштабной в истории. Подключились активисты всех городских районов. Чем больше будет волонтеров, тем сложнее будет распространять такую информацию преступникам», — сообщил координатор проекта Константин Пискун.

По итогам акции активисты закрасили более 100 незаконных надписей, а на местах рекламы наркотических препаратов теперь появился символ движения волонтеров центра — синяя птица.

Отмечается, мероприятие проходило при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в 2019 году на портал «Наш Санкт-Петербург» стало поступать всё больше жалоб на трафаретную рекламу наркотиков. Она появляется на различных зданиях по всему городу, даже на школах и детских садах.