Трафаретная реклама наркотиков: оставить нельзя закрасить

Жители разных районов Северной столицы уже устали от повсеместной рекламы наркотиков, а некоторые не знают, как можно препятствовать её появлению и устранять после. Прежде всего — борьба с трафаретной рекламой наркотиков на сайте — это задача правоохранителей, по мнению некоторых горожан.

В 2019 году на портал «Наш Санкт-Петербург» стало поступать всё больше жалоб на трафаретную рекламу наркотиков. Она появляется на различных зданиях по всему городу, даже на школах, детских садах, отделениях почты и других зданиях социальной инфраструктуры. Только в марте на портал пришло более 400 жалоб, не считая жалоб в других сообществах соцсети «ВКонтакте» и заявок в правоохранительные органы.

После появления заявки на портале рекламу должна закрашивать управляющая компания или ТСЖ, однако это не всегда получается делать в срок, а если нет заявки, то реклама и вовсе не закрашивается, по мнению некоторых экспертов, поэтому её действительно много.

Некоторые горожане рассказали в интервью Gazeta.SPb о том, что препятствовать появлению рекламы наркотиков должны прежде всего правоохранительные органы, а уже потом сами люди. Однако, ответа на вопрос, какими именно путями граждане должны бороться с рекламой наркотиков, у интервьюируемых не нашлось. Например, если брать способ, когда трафаретная реклама на здании просто-напросто закрашивается краской похожего цвета, то такой ход тоже приравнивается к нарушению, а если закрашивается реклама на исторических зданиях, то и вовсе к вандализму. Отсюда, можно предположить, граждане не могут сами закрашивать рекламу наркотиков.

Что касается того, действительно ли столь часто встречающаяся трафаретная реклама подталкивает петербуржцев покупать наркотики, горожане в интервью Gazeta.SPb рассказали, что не могут судить. Они объяснили это тем, что сами не курят и не пьют, поэтому о желании людей примкнуть к новой зависимости тоже не могут сказать. Но, заметили горожане, возможно, да, трафаретная реклама побуждает граждан покупать наркотики.

Есть несколько законных способов борьбы с трафаретной рекламой наркотиков. Граждане могут подать заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» и рассказать об этой проблему.

Также можно обратиться в прокуратуру Центрального района и сообщить о нанесенных надписях.

После этого трафаретную рекламу закрашивают коммунальные службы.