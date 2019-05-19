Свыше миллиона зрителей потребовали переснять “Игру Престолов”

Сегодня в США должны показать последнюю серию восьмого сезона.

Число подписей под петицией с требованием переписать и переснять восьмой сезон сериала “Игра Престолов” перевалило за 1 млн человек. По состоянию на 7:30 19 мая под обращением к телеканалу HBO стоят 1 026 702 подписи.

Активисты требуют, чтобы к сезону написали новый сценарий и обвиняют нынешних сценаристов в “некомпетентности”.

Проблема со сценарием сериала состоит в том, что книжный цикл писателя Джорджа Р. Р. Мартина, на котором основывается сериал, не закончен — из семи книг готовы только пять. Сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс ранее заявили, что не станут ждать пока писатель закончит свои книги.

Сегодня 19 мая в США должны показать самую последнюю серию — проект существовал с 2011 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько человек в России смотрят “Игру Престолов”.