Стали известны страны, куда россияне стали реже летать

Причиной стал, вероятно, рост цен на авиаперелеты.

Россияне потеряли интерес к перелетам в Молдавию, сообщает портал Aviasales 19 мая. Аналитики изучили данные о продажах и обнаружили, что число полетов в четыре европейские страны сократилось. В список попали Литва, Эстония и Люксембург.

Эксперты сообщают, что число забронированных билетов в Молдавию упало на 8%, тогда как средняя цена полета выросла более чем на четверть (28%) и теперь составляет 9620 рублей.

В остальных случаях увеличение цен на перелеты точно так же сопровождается понижением спроса. Между РФ и Люксембургом нет авиасообщения и билеты с пересадками подорожали на 20%, теперь их стоимость в среднем достигает 24 тысяч рублей.

Билеты в Литву подорожали на 18% до 13,3 тысяч, в Эстонию — на 16%, до 15,5 тысяч.

В 2017 году Молдавия объявила персонами нон-грата пятерых российских дипломатов.

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