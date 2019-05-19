Туктамышева вернулась в Петербург с отдыха на Кипре

К записи фигуристка приложила фото из гор на пути к монастырю Киккос. Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

К записи фигуристка приложила фото из гор на пути к монастырю Киккос. Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

По словам фигуристки, в мыслях она до сих пор находится на острове.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась в Санкт-Петербург после отдыха на Кипре, о чем рассказала в своем Instagram 19 мая. По ее словам, в мыслях она все еще на острове.

К записи в соцсети 22-летняя спортсменка приложила фотографии, сделанные в горах на пути в мужской монастырь Киккос.

Киккский монастырь, о котором говорит Туктамышева, является одним из самых богатых и известных на острове, его основали в XI веке.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. На чемпионате 2019-го года ей удалось взять в Японии бронзу.

Спортсменка ездила на отдых со своим молодым человеком и опубликовала за время отпуска несколько фотографий с пляжа. Они вызвали фурор в сети, в восторг пришли даже западные СМИ, о чем Gazeta.sPb уже писала.