Туктамышева в бикини восхищает даже западные СМИ

Поклонники пишут спортсменке, что мечтают скоро увидеть ее на льду. Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/
Поклонники пишут спортсменке, что мечтают скоро увидеть ее на льду. Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

Российская фигуристка отправилась на Кипр вместе со своим бойфрендом.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева публикует в своем Instagram фотографии с Кипра, куда она отправилась со своим бойфрендом. Сейчас она наслаждается перерывом от сезона соревнований на льду. К одной из фото она подписала: «Еще один день, еще один пляж, еще один оттенок загара».

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Another day , another beach, another skin color 😃 . . . #tuktamysheva #vacation #calvinklein #beach #beachgirl

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Фигурой 22-летней девушки восхитились даже западные СМИ — фотографии из социальной сети спортсменки опубликовало агентство Sputnik в пятницу 17 мая. Как передает портал, поклонники фигуристки желают Туктамышевой приятного отдыха и пишут, что мечтают скоро увидеть ее на льду.

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catch the moment ♾♥️♾ . . . #tuktamysheva #vacation #happy #enjoythemoment #cyprus2019 #happytuktik

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Туктамышева стала лучшей фигуристкой в Европе и в мире в 2015 году. На недавней чемпионате мира в Японии она взяла бронзовую медаль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об откровенном выступлении Туктамышевой перед матчем СКА в Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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