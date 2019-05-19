Участники акции “Ночь музеев” в Петербурге делятся фотографиями в соцсетях

Некоторые акцию превратили в настоящий квест и поставили цель посетить как можно больше площадок.

Напомним, что ежегодная акция “Ночь музее” позволяет посетить, как классические музеи, так и современные в ночное время суток. Такая возможность для гостей Петербурге и жителей становится настоящим вызовом.

Так, некоторые участники пишут, что потратили на посещение запланированных музеев 11 часов и смоли посетить 13 площадок. Это позволило построить наполеоновские планы на будущий год и получить невероятно чувство удовлетворенности от прогулки по ночному Петербургу.

Другие предпочли сконцентрироваться на одной площадки и уделили внимание, к примеру, Лютеранской церкви Святой Анны. В советское время, пишут пользователи, церковь превратилась в кинотеатр, в 1990-е года — в рок-клуб с казио, где выступали Король и Шут и Ленинград.

Для других прогулки по ночному городу стали “типично питерскими”. Однако место было выбрано не совсем типичное — хоральная синагога. Визитеры выехали на место около 02:00 и наткнулись на разведенные мосты, пришлось воспользоваться ЗСД. Несмотря на сложную логистику маршрута, визит в синагогу оставил хорошие впечатления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в “Ночь музеев” Дрозденко провел экскурсию для китайцев.