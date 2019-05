Участники акции “Ночь музеев” в Петербурге делятся фотографиями в соцсетях

View this post on Instagram

Итог похода: 11 часов прогулок, 13 площадок, наполеоновские планы на будущий год и невероятное чувство удовлетворения от прогулки по ночному Петербургу🌃 спасибо всем, и организаторам и конечно участникам, с вами это событие было просто нереально круто, а я все, я в спячке 🙈 #citywalk #nightofmuseums #museum #festival #art #artnight #ночьмузеев #ночьмузеев2019 #ночьмузеевспб #walking #instalike #instagood #instamood