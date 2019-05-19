Участники акции “Ночь музеев” в Петербурге делятся фотографиями в соцсетях

Некоторые акцию превратили в настоящий квест и поставили цель посетить как можно больше площадок.
Напомним, что ежегодная акция “Ночь музее” позволяет посетить, как классические музеи, так и современные в ночное время суток. Такая возможность для гостей Петербурге и жителей становится настоящим вызовом.
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Итог похода: 11 часов прогулок, 13 площадок, наполеоновские планы на будущий год и невероятное чувство удовлетворения от прогулки по ночному Петербургу🌃 спасибо всем, и организаторам и конечно участникам, с вами это событие было просто нереально круто, а я все, я в спячке 🙈 #citywalk #nightofmuseums #museum #festival #art #artnight #ночьмузеев #ночьмузеев2019 #ночьмузеевспб #walking #instalike #instagood #instamood
Так, некоторые участники пишут, что потратили на посещение запланированных музеев 11 часов и смоли посетить 13 площадок. Это позволило построить наполеоновские планы на будущий год и получить невероятно чувство удовлетворенности от прогулки по ночному Петербургу.
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Анненкирхе. Ночь музеев. Лютеранская церковь Святой Анны. В советское время превратилась в кинотеатр, в 1990-е гг. — в рок-клуб с казио, где выступали Король и Шут и Ленинград. В 2002 сгорела. Сейчас возрождается, принимая у себя музыкантов, художников и горожан. Лучшее место из посещенных мною в эту ночь 🤩 #ночьмузеев#ночьмузеевспб#artnight2019#artnight#питер#spb
Другие предпочли сконцентрироваться на одной площадки и уделили внимание, к примеру, Лютеранской церкви Святой Анны. В советское время, пишут пользователи, церковь превратилась в кинотеатр, в 1990-е года — в рок-клуб с казио, где выступали Король и Шут и Ленинград.
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Типичная питерская история. Собрались на ночь музеев в петербургскую хоральную синагогу ✡️ на день открытых дверей. Выехали около 2-х ночи, ехать минут 25. Вроде бы всё ок, но *все мосты уже развели* 🌉и доехать туда напрямую оказалось невозможно. Уже было отчаялись, но включили навигатор, и он нашёл нам альтернативный путь по ЗСД («западный скоростной диаметр»). Так что disaster averted, поход удался, синагога понравилась, туда оказывается можно ходить не только иудеям и не только в день открытых дверей. Убеждён, что по сравнению с иудаизмом исламу🕌, да и русскому православию💒, не хватает хорошего пиара, чтоб не чурались люди религии и адекватно её воспринимали (адекватности, как мне кажется, не хватает ни практикующим, ни остальным). #попетербургускофебаррио #ночьмузеевспб
Для других прогулки по ночному городу стали “типично питерскими”. Однако место было выбрано не совсем типичное — хоральная синагога. Визитеры выехали на место около 02:00 и наткнулись на разведенные мосты, пришлось воспользоваться ЗСД. Несмотря на сложную логистику маршрута, визит в синагогу оставил хорошие впечатления.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в “Ночь музеев” Дрозденко провел экскурсию для китайцев.
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«Полтава» встречает рассвет ☀ На данный момент на корабле в Ночь музеев побывало 2100 человек! Мы продолжаем принимать гостей 😊 #artnight #ночьмузеев #ночьмузеевспб #ночьмузеев2019 #полтава1712 #корабльполтава @artnight.ru #poltavaship #poltava1712 #sunrisespb #рассветспб