В “Ночь музеев” Дрозденко провел экскурсию для китайцев

"Ночь музеев" проходит в Ленобласти во второй раз. Фото: lenobl.ru

"Ночь музеев" проходит в Ленобласти во второй раз. Фото: lenobl.ru

Старая Ладога является любимым музеем губернатора Ленобласти.

Александр Дрозденко рассказал своим коллегам и студентам из Китая о любимом музее — Старой Ладоге. Губернатор Ленобласти в “Ночь музеев” 19 мая провел экскурсию по Староладожской крепости.

Дрозденко считает Старую Ладогу туристической точкой притяжения и местом, откуда российское государство берет начало. Для гостей провели интерактивную программу — в нее вошли концерт, выставка живописи и детский спектакль.

“Ночь музеев” проходит в Ленобласти только во второй раз. В регионе этой ночью работали свыше 30 музеев. Впервые для посетителей открыли крепости “Корелу” и Ивангородскую. Всего ночью работали четыре крепости: еще и Копорская, и Староладожская.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге подошла к концу «Ночь Музеев» 2019.