Ночь музеев 2019 завершилась в Санкт-Петербурге

В Большом зале Филармонии прошел ночной концерт. Фото: https://vk.com/artnight
В Большом зале Филармонии прошел ночной концерт. Фото: https://vk.com/artnight

Жители Северной столицы имели возможность посетить 120 музеев по одному билету.

В Санкт-Петербурге подходит к концу Ночь Музеев 2019, которая прошла в ночь с субботы на воскресенье 19 мая.

Этой ночью жители Петербурга и Ленобласти имели шанс попасть в ночные часы в примерно 120 музеев. Мероприятие шло с 18:00 до 06:00. Для их посещения нужно было купить купить только один билет — он стоил 400 рублей.

Многие музеи подготовили в честь акции специальные развлекательные программы. Например, в Военно-медицинском музее устроили квесты в стиле рассказов о Шерлоке Холмсе. В саду Фонтанного дома музея Ахматовой выступал струнный квартет Гайвороновского. В Балтийском доме гадали на картах Таро.

Для удобства жителей Петербурга всю ночь работали автобусы и метро. При этом мосты в Санкт-Петербурге разводили согласно графику.

В 2018 году в акции приняло участие свыше 100 тысяч человек — результаты этого года станут известны позже.

Ранее Gazeta.sPb рассказывала, как пройдет мероприятие в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Ночь музеев 2019 завершилась в Санкт-Петербурге
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