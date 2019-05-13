Как в Петербурге пройдет «Ночь музеев» – 2019

С шести вечера 18 мая до шести утра 19 мая в Петербурге пройдет традиционная акция «Ночь музеев». По единому билету, стоимостью 400 рублей, за одну ночь можно будет посетить 120 площадок города.

О чем «Ночь музеев» в этом году

В 2019 году Петербург присоединяется к международной акции «Ночь музеев» уже в 12 раз. Она называется «Элементы» – именно в 2019 году периодической системе Дмитрия Менделеева исполняется 150 лет. «В этом году в «Ночь музеев» петербургские музеи расскажут о химии любви, элементах успеха и, конечно, о российской науке и науке в музеях», – пишут организаторы акции в Петербурге на своем сайте.

Кто участвует в «Ночи музеев»

В «Ночи музеев, несмотря на название, принимают участие далеко не одни лишь музеи. Гостей ждут выставочные пространства, концертные залы, галереи, библиотеки. «Ночь музеев» – это не только о «посмотреть на экспонаты». Все время акции на площадках будут проводить мастер-классы и фестивали, показывать спектакли, читать лекции, играть концерты, танцевать, водить экскурсии – в общем, без преувеличения, занятие найдется для каждого.

Всего в 2019 году свои двери в ночь акции откроют 120 музеев – 12 из них сделают это впервые. Отметим, в 2018 году в «Ночи музеев» поучаствовало больше 120 музеев – их посетило почти 100 тыс. человек.

Не все площадки-участники акции будут работать с шести до шести. Организаторы обращают внимание на то, что некоторые будут принимать гостей только с 18:00 до 23:00. Подробное расписание работы площадок, а также программу, которую готовит каждая, можно узнать на сайте «Ночи музеев» в Петербурге.

Как попасть на «Ночь музеев»

Для того, чтобы попасть на «Ночь музеев», достаточно лишь купить единый билет. Он стоит 400 рублей и по нему можно пройти на любую площадку. Теоретически можно попасть и на все, только вряд ли для этого хватит одной ночи.

Продажа билетов началась 1 мая и пока они есть в наличии. Их можно приобрести в музеях и городских билетных кассах. Также организаторы отмечают, что не надо спешить выбрасывать билет после завершения акции: «Всё лето музеи и другие культурные организации города будут проводить специальные акции и предоставлять скидки по единому билету «Ночи музеев»».

Работа транспорта в «Ночь музеев»

В «Ночь музеев» автобусы и метро Петербурга будут работать иначе, но мосты в обычном режиме, то есть их будут разводить по графику.

В ночь с 18 на 19 мая будет работать метро. Кроме того, с 23 часов 18 мая до 6 часов 19 мая между площадками, которые участвуют в акции, по шести маршрутам будут курсировать ночные автобусы. Проезд в них бесплатен для обладателей единого билета «Ночи музеев».

«Пять основных маршрутов пересекаются на Исаакиевской площади со стороны Александровского сада, где можно будет пересесть с одного маршрута на другой. Еще один короткий идет от станции метро «Беговая»», – рассказали организаторы.

Общеевропейская «Ночь музеев» проводится ежегодно в ночь с субботы на воскресенье в выходные, ближайшие к Международному дню музеев (18 мая), в акции участвуют более 2 000 музеев из 42 стран Европы, сообщается на сайте «Ночи музеев» в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что почти 80 тыс. человек воспользовались метро в Петербурге на «Ночь Музеев».