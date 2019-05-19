Активисты укоротили Dior на Невском

По мнению общественников, магазин мешал пешеходам.

В группе “Центральный район за комфортную среду обитания” в соцсети “ВКонтакте” активисты поделились своей победой. Они сообщили, что целый год боролись над созданием комфорта на Невском проспекте возле дома 113.

Ступеньки магазина известной марки мешали горожанам на пешеходной зоне. Спустя год, ступеньки укоротили почти наполовину, пишут участники группы.

Однако, еще не все сделано для комфортной среды обитания. Так, сообщают в группе, магазин занял часть пешеходной зоны парковкой. Жалобу уже написали на портале “Наш Санкт-Петербург”. Вопрос с парковкой пока остается открытым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что волонтеры собрали 217 мешков мусора на пляже “Морские дубки”.