Активисты укоротили Dior на Невском

Магазин также занял часть пешеходной зоны парковкой..Фото: https://vk.com/mytndvor
Магазин также занял часть пешеходной зоны парковкой..Фото: https://vk.com/mytndvor

По мнению общественников, магазин мешал пешеходам.

В группе “Центральный район за комфортную среду обитания” в соцсети “ВКонтакте” активисты поделились своей победой. Они сообщили, что целый год боролись над созданием комфорта на Невском проспекте возле дома 113.

Фото: https://vk.com/mytndvor

Ступеньки магазина известной марки мешали горожанам на пешеходной зоне. Спустя год, ступеньки укоротили почти наполовину, пишут участники группы.

Однако, еще не все сделано для комфортной среды обитания. Так, сообщают в группе, магазин занял часть пешеходной зоны парковкой. Жалобу уже написали на портале “Наш Санкт-Петербург”. Вопрос с парковкой пока остается открытым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что волонтеры собрали 217 мешков мусора на пляже “Морские дубки”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Dior активисты Центральный район
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Активисты укоротили Dior на Невском