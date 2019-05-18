Волонтеры собрали 217 мешков мусора на пляже «Морские дубки»

Убирать отходы пришли более 500 человек.

Акция «Чистый берег» состоялась сегодня, 18 мая. На этот раз добровольцы решили прибраться на пляже «Морские дубки». За несколько часов работы им удалось собрать 217 мешков мусора.

Напоминаем, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснял, что акция должна привлечь внимание петербуржцев к проблемам экологии Балтики.

Мероприятие по сбору мусора проходит на побережье Финского залива уже в шестой раз. В нем обычно участвует не только петербуржцы, но также жители Таллина, Хельсинки, Турку и других населенных пунктов у моря.

К слову, в экоквесте победила команда аграрного университета. Ребята смогли собрать больше всех мусора, проявив свою сплоченность. Им вручили приз — кубок губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЖКС Выборгского района пять лет брал с жильцов дома оплату за несуществующий мусоропровод.