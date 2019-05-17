ЖКС Выборгского района пять лет брал с жильцов дома оплату за несуществующий мусоропровод

Ведомство требует привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Фото: https://pixabay.com
Ведомство требует привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура ООО “Жилкомсервис № 2 Выборгского района” взяла на контроль.

В Выборгском районе Петербурга прокуратура провела проверку ООО “Жилкомсервис № 2 Выборгского района” и нашла ряд нарушений. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.

В прокуратуру обратились собственники одного из домов на проспекте Культуры. Проверка выявила, что собственникам с 2014 года по настоящее время начисляли плату за очистку мусоропровода, который фактически отсутствует в этом многоквартирном доме.

Прокуратура взяла действия, а также руководство ЖКС на контроль. Теперь руководству надо будет устранить все нарушения, а также ведомство требует привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что детцентр “Happy Kids” в Центральном районе работал без лицензии, претензии к нему есть и у Роспотребнадзора.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборгский район Жилкомсервис № 2 происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Название стадиона на Крестовском острове теперь запатентовано Газпромом
ЖКС Выборгского района пять лет брал с жильцов дома оплату за ...
Двое малышей в Петербурге и Ленобласти выпали из окна по недосмотру родителей
Бытовой конфликт между мужчиной и женщиной вновь стал причиной поножовщины
Детцентр “Happy Kids” в Центральном районе работал без лицензии, претензии ...
Беглов обсудил с ректором СПбГУ предстоящей юбилей вуза
Летний сезон в ГМЗ «Петергоф» откроет праздник фонтанов «Гений место»
Молодежный оперный театр сыграет «Реквием» Моцарта под сводами старинной ...