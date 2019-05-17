ЖКС Выборгского района пять лет брал с жильцов дома оплату за несуществующий мусоропровод

Прокуратура ООО “Жилкомсервис № 2 Выборгского района” взяла на контроль.

В Выборгском районе Петербурга прокуратура провела проверку ООО “Жилкомсервис № 2 Выборгского района” и нашла ряд нарушений. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.

В прокуратуру обратились собственники одного из домов на проспекте Культуры. Проверка выявила, что собственникам с 2014 года по настоящее время начисляли плату за очистку мусоропровода, который фактически отсутствует в этом многоквартирном доме.

Прокуратура взяла действия, а также руководство ЖКС на контроль. Теперь руководству надо будет устранить все нарушения, а также ведомство требует привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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