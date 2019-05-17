Детцентр “Happy Kids” в Центральном районе работал без лицензии, претензии к нему есть и у Роспотребнадзора

Прокуратура после проверки нашла множество нарушений и их устраненение взяла на свой контроль.

Прокуратура Центрального района совместно с экспертом Комитета по образованию и со специалистом Роспотребнадзора провела проверку соблюдения требований закона индивидуальным предпринимателем в детском центре “Happy Kids” после обращения граждан.

Надзорные органы проверили правила соблюдения требований санитарно-эпидемиологического, трудового, лицензионного и законодательства об образовании.

Нарушения были найдены во всех сферах.

Так, стало ясно, что лицензии у у учреждения отсутствует. Прокуратура района нашла и нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.

В центре группы раннего и среднего возраста имели общую раздевалку и спальню. В свою очередь, в спальне конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания. Дневной сон детей организован на трансформируемых четырехуровневых кроватях.

Помимо всего перечисленного, сотрудники не представили работодателю справку об отсутствии судимости.

Предпринимателю необходимо устранить нарушения в короткие сроки.

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