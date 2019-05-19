Организаторы полумарафона в Петербурге выразили благородность Беглову за помощь

Полумарафон приурочен к всероссийской акции “ЗаБег”.
Участники полумарафона пробежали трассы длиной 2, 5, 10 и 21 километр. Всех победителей забега наградили памятными подарками. Также, после забега, всех ждут в фан-зоне, в которой организаторы подготовили различные конкурсы.
Организаторы также поблагодарили временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова за помощь в подготовке мероприятия. Масштабное спортивное состязание проходит уже в третий раз.
В центре города полумарафон собрал почти девять тысяч профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей. Об этом пишут “Невские новости”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Москве участник полумарафона умер по время прохождения дистанции.