Организаторы полумарафона в Петербурге выразили благородность Беглову за помощь

В центре города полумарафон собрал почти девять тысяч профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей. Фото: https://pixabay.com

В центре города полумарафон собрал почти девять тысяч профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей. Фото: https://pixabay.com

Полумарафон приурочен к всероссийской акции “ЗаБег”.

Участники полумарафона пробежали трассы длиной 2, 5, 10 и 21 километр. Всех победителей забега наградили памятными подарками. Также, после забега, всех ждут в фан-зоне, в которой организаторы подготовили различные конкурсы.

Организаторы также поблагодарили временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова за помощь в подготовке мероприятия. Масштабное спортивное состязание проходит уже в третий раз.

В центре города полумарафон собрал почти девять тысяч профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей. Об этом пишут “Невские новости”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Москве участник полумарафона умер по время прохождения дистанции.