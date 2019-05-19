В Москве участник полумарафона умер по время прохождения дистанции

На место прибыли медики, но помочь мужчине не смогли, он умер в скорой. Фото: https://pixabay.com

На место прибыли медики, но помочь мужчине не смогли, он умер в скорой. Фото: https://pixabay.com

По предварительной версии, у мужчины была острая сердечная недостаточность.

Полумарафон проходил в центре столицы России, сообщает ТАСС. Один из участников так и не добежал до финала. Мужчине, которой скончался на середине пути, был 51 год.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, участнику стало плохо на Лужской набережной. На место прибыли медики, но помочь мужчине не смогли, он умер в скорой.

По предварительной версии, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Напомним, что эксперты рекомендуют тщательно готовить свой организм к марафонам и полумарафонам. Такое испытание — это большой стресс для человека и преодоление таких дистанций может привести к серьезным неблагоприятным последствиям. Также эксперты рекомендуют начать подготовку хотя бы за полгода до марафона или полумарафона. Стоит отметить, что ежедневные пробежки — это недостаточная подготовка для подобных дистанций. Нагрузку надо постепенно увеличивать.

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