Врачи спасают жизнь мальчика, который пострадал в ДТП под Колпино

Мальчик ехал в автомобиле вместе со своим отцом.

Инцидент случился 18 мая в поселке Саперный. Обо всем рассказал Telegram-канал «Аварийный Петербург». Известно, что в автомобиле находились двое – взрослый мужчина и шестилетний мальчик. В какой-то момент машину занесло в кювет – по какой причине, непонятно. Скорее всего водитель не смог справиться с управлением. В результате машина прилегла на бок. Ребенок в этот момент сидел на переднем сиденье. Есть предположение, что в автомобиле не было детского кресла.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая оценивает состояние ребенка как тяжелое. Сейчас он находится в детской больнице №1, где врачи борются за его жизнь. Как себя чувствует отец мальчика – не уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мокрый петербуржец угодил под колеса машина у Дворцовой площади. Очевидец считает, что молодой человек искупался перед ДТП в Неве.