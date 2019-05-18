Мокрый петербуржец угодил под колеса машина у Дворцовой

Выходные молодого человека закончились трагично.

Инцидент случился поздно вечером 17 мая в самом центре Санкт-Петербурга. Очевидцы уверяют, что все произошло рядом с Дворцовой площадью у Зимней канавки. В социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожанин предположил, что петербуржец перебегал дорогу, когда на него наехал автомобиль. При этом молодой человек почему-то мокрый – очевидец пишет, что он, видимо, перед ДТП умудрился упасть в Неву.

На место уже прибыли скорая помощь и ДПС. Свидетель происходящего написал, что спецслужбы приехали очень быстро – за пять минут. Пострадавший находится в сознании – скорее всего, его жизни ничего не угрожает.

«Начало культурной ночи. Новостей будет много»,

-иронизирует один из пользователей. Действительно, сегодня ночью в городе много людей, ведь проходит акция «Ночь музеев».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП с автобусом на Науки пострадали 10 человек.