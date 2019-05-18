В ДТП с автобусом на Науки пострадали 10 человек

В каком они состоянии – не уточняется.

Инцидент случился сегодня вечером, 18 мая, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на пересечении улицы Бутлерова и проспекта Науки. Участником ДТП стал автобус, который наехал на рельсы и резко остановился. В результате пострадали 10 человек. На место уже прибыли кареты скорой помощи, которые забрали покалеченных пассажиров автобуса. Они сейчас находятся в больнице, но в каком состоянии – пока не удалось выяснить.

По предварительным данным, все случилось из-за технической неисправности машины, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Кировском районе сильно пострадал сбитый пешеход. В социальных сетях очевидцы сообщают, что пострадавший пешеход находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и перебегал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора.