В Кировском районе сильно пострадал сбитый пешеход

Пострадавший в тяжелом состоянии. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербур/ ВК

Пострадавший в тяжелом состоянии. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербур/ ВК

Сегодня, 18 мая, вечером на пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов случилось дорожно-транспортное происшествие.

В Кировском районе Санкт-Петербурга автомобиль марки «Шкода Рапид» совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На место инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, карета реанимации.

Официальной информации о случившимся еще не поступало.

Однако в социальных сетях очевидцы сообщают, что пострадавший пешеход находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и перебегал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора.

Состояние пострадавшего тяжелое, ожидается информация от правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Выборгском шоссе под колеса «Сузуки» угодил пешеход.