На Выборгском шоссе под колеса «Сузуки» угодил пешеход

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня вечером, 18 мая, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали «Сузуки» и пешеход. Уточняется, что столкновение произошло на Выборгском шоссе у дома номер 503 вне «зебры». За рулем «Сузуки» сидела женщина 1981 года рождени.Пострадавшего уже доставили в больницу, где врачи оценили его состояние как тяжелое. Сейчас они борются за жизнь 26-летнего парня, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела, чтобы понять, кто виноват в ДТП.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Косыгина перекрыли из-за проседания асфальта. В результате образовалась яма, в которой застрял автобус. Сейчас петербуржцев прося выбирать тщательнее маршрут, так как автомобили не смогут проехать в обе стороны по проспекту.