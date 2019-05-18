Косыгина перекрыли из-за проседания асфальта

Перемещаться нельзя в обе стороны у дома номер 33.

Об этом стало известно сегодня вечером, 18 мая. Обо всем рассказали источники Telegram-канала «Аварийный Петербург», который поделился информацией о серьезной пробке. Уточняется, что движение перекрыто в обе стороны у дома номер 33 по проспекту Косыгина. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые разворачивают все машины – петербуржцам придется продумывать свой маршрут, учитывая новые данные. Дело в том, что на дороге просел асфальт. В результате образовалась яма, в которой застрял автобус. Пока что никаких официальных данных не поступало. Остается надеяться, что никто не пострадал и все смогли эвакуироваться из общественного транспорта правильно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Купчино автобус провалился в яму с кипятком. Все остались целы благодаря водителю, который хорошо среагировал в экстренной ситуации.