В Купчино автобус провалился в яму с кипятком

Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария на пересечении улицы Дмитрова и улицы Будапештской.

Автобус, следующий по маршруту №157, провалился в яму. Транспортное средство попало прямо в центр прорыва трубы, из которой лилась горячая вода. Всю проезжую часть на перекрестке занесло дымом и залило кипятком.

Пассажиров, которые находились в автобусе в момент аварии, пришлось эвакуировать через люк на крыше транспортного средства, сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

По данным, которые предоставил ГУП «Пассажиравтотранс», из салона автобуса были эвакуированы девятнадцать пассажиров. Пострадавших нет.

На данный момент причины, по которым произошла коммунальная авария, неизвестны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водители троллейбуса и “Яндекс.Такси” не поделили дорогу и решили избить друг друга.