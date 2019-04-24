Водители троллейбуса и “Яндекс.Такси” не поделили дорогу и решили избить друг друга (видео)

Инцидент произошел на Малом проспекте Васильевского острова. Мужчины устроили серьезный бой.
Что конкретно не поделили водители не сообщается. Драку между водителем троллейбуса и “Яндекс.Такси” записал очевидец события. Инцидент произошел днем в Василеостровском районе.
Мужчины серьёзно подошли к решению проблемы и применили кулаки. Рядом стоит на “аварийке” троллейбус №9. Судя по всему, участник драки является его водителем. Мужчины нанесли друг другу удары кулаками, а после повалились на землю. Их пытался разнять случайные прохожий.
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