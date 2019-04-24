На Обводном КамАЗ насмерть сбил человека на голубом самокате (видео)

В данный момент проходит проверка в связи со смертельным ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

В данный момент проходит проверка в связи со смертельным ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

Погибший двигался по проезжей части вместе с остальными участниками движения. КамАЗ из-за своих габаритов не заметил человека.

О происшествии сообщают сотрудники Отдела пропаганды УГИБДД. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Адмиралтейском районе Петербурга около 12:13. Грузовая машина двигалась по Обводному каналу. Водитель планировал повернуть направо, на улицу Циолковского.

В это время по проезжей части двигался человек на самокате. Пока не установлена личность погибшего. Он передвигался на самокате голубого цвета. В результате КамАЗ наехал на человека и задавил насмерть.

В данный момент проходит проверка в связи со смертельным ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за год на производстве произошло 70 летальных несчастных случаев.

Видео: Отдел пропаганды УГИБДД