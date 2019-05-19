В Приморском парке Победы невесты в свадебных платьях пробегут стометровку

После забега участниц ждет концертная программа. Фото: https://vk.com/club116006165
После забега участниц ждет концертная программа. Фото: https://vk.com/club116006165

Массовый забег невест петербуржцы смогут наблюдать 25 мая.

Принять участие в марафоне может каждый желающий. Главное — это свадебное платье и прийти в Приморский парк Победы 25 мая. Об этом пишут организаторы забега в социальной сети “ВКонтакте”.

Начало марафона запланировано на 14:00. Девушкам предстоит пробежать в нарядных платьях 100 метров.

Марафон “Бегущая невеста” организован с целью выявления онкологии на ранней стадии. Так, отмечают организаторы, своевременная диспансеризация поможет диагностировать рак на первых стадиях.

Для участия также необходимо пройти регистрацию здесь.

После забега участниц ждет концертная программа. Будет работать детская зона и организованы игровые программы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организаторы полумарафона в Петербурге выразили благородность Беглову за помощь.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Бегущая невеста марафон приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАДе произошло ДТП с летальным исходом (видео)
Труп женщины прибило к берегам Комсомольского канала в Колпино
В Приморском парке Победы невесты в свадебных платьях пробегут стометровку
На Рубинштейна с дома упала облицовка на пешеходную зону
В Кировском районе Ленобласти иномарка задавила лежащую на дороге женщину
На дороге в Тельмана водитель фуры снес забор и влетел в частный дом
Тройку лидеров по посещаемости определили после “Ночи музеев” в Петербурге
Организаторы полумарафона в Петербурге выразили благородность Беглову за помощь