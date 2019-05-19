В Приморском парке Победы невесты в свадебных платьях пробегут стометровку

Массовый забег невест петербуржцы смогут наблюдать 25 мая.

Принять участие в марафоне может каждый желающий. Главное — это свадебное платье и прийти в Приморский парк Победы 25 мая. Об этом пишут организаторы забега в социальной сети “ВКонтакте”.

Начало марафона запланировано на 14:00. Девушкам предстоит пробежать в нарядных платьях 100 метров.

Марафон “Бегущая невеста” организован с целью выявления онкологии на ранней стадии. Так, отмечают организаторы, своевременная диспансеризация поможет диагностировать рак на первых стадиях.

Для участия также необходимо пройти регистрацию здесь.

После забега участниц ждет концертная программа. Будет работать детская зона и организованы игровые программы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что организаторы полумарафона в Петербурге выразили благородность Беглову за помощь.