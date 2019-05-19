За безопасным открытием сезона фонтанов в Петергофе следили сотрудники Росгвардии

Организаторы подготовили пиротехнические залпы, которые прогремели над Большим Петергофским дворцом. Фото: https://vk.com/peterhof_museum

Организаторы подготовили пиротехнические залпы, которые прогремели над Большим Петергофским дворцом. Фото: https://vk.com/peterhof_museum

Официальное открытие сезона прошло в эти выходные.

Основное действие праздника прошло на Большом каскаде. Открытие Весеннего праздника фонтанов началось 18 мая в 13:00. В этом году церемонию посвятили 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

В программе мероприятия было запланировано более десяти красочных этюдов о жизни великого поэта, героях его произведений.

Мероприятие посетили сотни людей, а за их безопасностью следили бойцы Росгвардии, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что летний сезон в ГМЗ “Петергоф” откроет праздник фонтанов “Гений место”.