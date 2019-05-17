Летний сезон в ГМЗ «Петергоф» откроет праздник фонтанов «Гений место»

Именно этот праздник, 18 мая, даст старт летнему сезону в музее-заповеднике.

Основное действие праздника пройдет на Большом каскаде. Открытие Весеннего праздника фонтанов запланировано на 13:00, сообщают в комитете по культуре Петербурга.

В этом году церемонию посвятят 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В программе мероприятия более десяти красочных этюдов о жизни великого поэта, героях его произведений. Помимо этого, зрители смогут увидеть фрагменты из знаменитых балетов, поставленных по любимым сказкам.

Во время представления, сообщают в комитете, на Большом каскаде появится библиотека. Этот эпизод будет связан с цитатами из «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» и «Истории Петра Первого».

В завершении представления все собравшиеся смогут увидеть, как запускают фонтаны, также организаторы подготовили пиротехнические залпы, которые прогремят над Большим Петергофским дворцом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о самых интересных событий «Ночи музеев» – 2019 в Петербурге.