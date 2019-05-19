Голая девушка прокатилась с ветерком по улицам Петербурга

Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Пользователи соцсетей рассуждают, можно ли за такое наказывать.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 19 мая. Фотографиями поделились петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На снимках девушку видно только со спины, но и так понятно, что на ней нет одежды. Неизвестная едет на автомобиле, высунувшись из нее по пояс. Судя по всему, все произошло недалеко от Троицкого моста – очевидцами зрелищами могли стать десятки горожан, прогуливающихся по городу.

Многие комментаторы начали требовать более подробных снимков, а вот остальные задумались – чем чревато такое поведение? Третьи же просто начали шутить над ситуацией.

«Жарко человеку. Кабриолета нет. Тоже мне проблема»,

— пишет один из них.

«Зачем ее наказывать, ее и так жизнь наказала, мозгов не дала»,

— шутит другая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы обеспокоены участившимся хулиганством на памятниках.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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