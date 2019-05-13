Что происходит: петербуржцы обеспокоены участившимся хулиганством на памятниках

Накануне очевидцы рассказали о мужчине, который забрался на памятник Петру I на Сенатской площади. В этот же день памятник Кирову одели в футболку «Зенита». Петербуржцы начинают беспокоиться за историческое наследие города.

Петербуржцы на просторах интернет-сервиса «Яндекс. Район» пытаются понять, что руководит людьми, которые залезают на памятники в Петербурге. Поводом стало то, что накануне, как рассказали очевидцы, один мужчина вскарабкался на Гром-камень – основу пьедестала «Медного всадника» на Сенатской площади. Это произошло вчера утром. Также вчера фанаты «Зенита» надели футболку команды на памятник Сергею Кирову, который находится у «Газпром-Арены». Некоторые горожане усмотрели в этом издевательство над партийным деятелем.

Петербуржцы вспоминают и другие случаи, когда петербургские памятники подвергались хулиганским нападкам. Например, в конце апреля две девушки оседлали коней на Аничковом мосту. Тогда очевидцы отмечали, что от хулиганок сильно пахло спиртным. А в августе 2018 года полиция наказала парней, которые водрузили мангал с мясом на памятник «Медный всадник». Каждого тогда оштрафовали на 500 рублей, в соответствии с КоАП, за мелкое хулиганство.

Пользователи интернет-сервиса «Яндекс. Район» высказывают разные предположения о том, почему люди забираются на памятники. Кто-то отмечает, что это последствия «непоротого» поколения, а кто-то предполагает, что залезают на памятники ради того, чтобы «выпендриться в Instagram”.

Жители Петербурга предлагают и пути решения этой проблемы. Замечают, что нужно выписывать большие штрафы за любую попытку забраться на памятник. Например, отмечает один пользователь, штраф в 100 тыс. рублей отбил бы охоту лезть, куда не положено. Один петербуржец предлагает поступить совершенно иначе – позволить подбираться к памятникам за деньги, если у туристов есть такая потребность. «Составить расписание, подогнать машинку поднимающую и пусть фоткается. На съемки фильмов же сдают памятники, почему бы и для рядового населения не организовать подобный аттракцион», – поясняет он.

Еще одна петербурженка замечает, что «возле исторических объектов города – охраны ноль». Она обеспокоена тем, что люди топчут газон у «Медного всадника». И рассказывает, что обращалась в администрацию Центрального района и там ей сказали, что возле Александровского сада, периодически ездит полицейский патруль, а ходить по газонам – это не страшно. Петербурженка предлагает кроме штрафа в 100 тыс. рублей «за попытку порчи исторических объектов города» ввести ещё и принудительные работы по приведению памятников в порядок.

Что касается ответственности для тех, кто залезает на памятники в Петербурге, то в первую очередь наказывают за административное правонарушение. Это ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» – штраф по ней разнится от 500 до 1000 рублей. Или же нарушителя могут арестовать на срок до 15-ти суток.

Нарушителя могут наказать за уголовное «хулиганство» по ст. 213 УК РФ, если тот, например, забравшись на памятник, угрожал кому-то ножом. За это грозит штраф до 500 тыс. рублей, согласно УК РФ. Если нарушитель повредил памятник, то он будет наказан по ст. 214 УК РФ – «вандализм» – за это грозит штраф до 40 тыс. рублей или обязательными работами до 360 часов, или исправительные до одного года, или арест также до одного года. Если памятник испортила группа, то наказание ужесточается до ограничения свободы сроком до трех лет.

И стоит отметить, что вопрос наказания для любителей забираться на памятники, стоит особенно остро в Петербурге — городе с богатым историческим наследием, который без этого наследия просто невозможно представить. Поэтому, можно предположить, что наказание стоит ужесточить, ведь если каждый легко сможет залезать на памятники, они стремительно начнут терять свой исторический облик.

В конце апреля Gazeta.SPb писала о том, что пьяные девушки залезли на коней Клодта на Аничковом мосту. На скульптурах после этого остались следы от обуви. Инцидент возмутил жителей Петербурга, однако о том, наказали ли девушек за пьяный поступок, не сообщалось.