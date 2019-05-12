На памятник Кирова у стадиона одели клубную футболку «Зенита»

Необычную стилизацию памятника Сергею Кирову у «Газпром Арены» в Петербурге могли наблюдать сегодня жители и гости города. Энтузиасты одели памятник первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) в клубную футболку «сине-бело-голубых».

Для осуществления такой акции им пришлось воспользоваться спецтехникой.

Напомним, сегодня 12 мая, на домашнем поле «Зенит» сыграет с ЦСКА. Матч состоится в рамках 28-го тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по мск.

Оставшиеся матчи сезона-2018/19 российской премьер-лиги «Зенит» проведет в футболках с чемпионским шевроном.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Сети появилось видео, на котором фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора.