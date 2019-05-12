Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора (ВИДЕО)

Фото: Скриншот видео Youtube
Фото: Скриншот видео Youtube

Групповая драка футбольных фанатов произошла в ночь на 12 мая на набережной канала Грибоедова у Казанского собора в центре Петербурга.

На кадрах видно, что в драке участвуют более 20 человек. После того как к одной из сторон конфликта приходит подкрепление, хулиганы, оставив лежать на земле проигравших, уходят, выкрикивая лозунги.

В связи с наличием ненормативной лексики в кадре, наше издание не может опубликовать данное видео, но вы можете посмотреть его, перейдя по ссылке.

Напомним, сегодня 12 мая, на домашнем поле «Зенит» сыграет с ЦСКА. Матч состоится в рамках 28-го тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по мск.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что оставшиеся матчи сезона-2018/19 российской премьер-лиги «Зенит» проведет в футболках с чемпионским шевроном.

Нашивка в виде золотого кубка украсит переднюю часть футболок «сине-бело-голубых».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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