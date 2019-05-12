«Зенит» сыграет последние матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

Оставшиеся матчи сезона-2018/19 российской премьер-лиги «Зенит» проведет в футболках с чемпионским шевроном.

Нашивка в виде золотого кубка украсит переднюю часть футболок «сине-бело-голубых», сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

В сообщении отмечается, что каждый желающий может купить такую футболку в фирменных магазинах петербургского клуба, начиная с 12 мая. Минимальная стоимость — 3499 рублей.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, на домашнем поле «Зенит» сыграет с ЦСКА. Матч состоится в рамках 28-го тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по мск.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербург привезли футбольный кубок чемпионов России и отправили в офис «ВКонтакте». На кубок нанесли гравировку чемпионов под логотипом сине-бело-голубых, подтверждающую победу «Зенита».