В Петербург привезли футбольный кубок чемпионов России и отправили в офис “ВКонтакте”

В офисе социальной сети прошло нанесение гравировки чемпионов под логотипом петербургской команды.

Изначально главный трофей Российской Премьер-лиги прибыл на Московский вокзал в субботу, 11 мая. Об э том сообщают представители команды сине-бело-голубых.

С Московского вокзала кубок отправился в офис социальной сети “ВКонтакте”. В расположенный на Невском проспекте офис социальной сети приехал футболист “Зенита” и капитан сборной России Артем Дзюба.

На кубок нанесли гравировку чемпионов под логотипом сине-бело-голубых, подтверждающей победу “Зенита”.

Напомним, что в начале мая петербургская команда досрочно победила в российском чемпионате по футболу.

Церемония вручения наград чемпионам Российской Премьер-лиги состоится 12 мая после финального свистка матча против ЦСКА.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владислав Радимов благодарен фанатам за постоянную поддержку “Зенита-2”.