В Петербург привезли футбольный кубок чемпионов России и отправили в офис “ВКонтакте”

В офисе социальной сети прошло нанесение гравировки чемпионов под логотипом петербургской команды.
Изначально главный трофей Российской Премьер-лиги прибыл на Московский вокзал в субботу, 11 мая. Об э том сообщают представители команды сине-бело-голубых.
С Московского вокзала кубок отправился в офис социальной сети “ВКонтакте”. В расположенный на Невском проспекте офис социальной сети приехал футболист “Зенита” и капитан сборной России Артем Дзюба.
На кубок нанесли гравировку чемпионов под логотипом сине-бело-голубых, подтверждающей победу “Зенита”.
Напомним, что в начале мая петербургская команда досрочно победила в российском чемпионате по футболу.
Церемония вручения наград чемпионам Российской Премьер-лиги состоится 12 мая после финального свистка матча против ЦСКА.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владислав Радимов благодарен фанатам за постоянную поддержку “Зенита-2”.