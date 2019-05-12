Владислав Радимов благодарен фанатам за постоянную поддержку “Зенита-2”

В весенней части сезона “Зенит”-2 занял вторую строчку в лиге по забитым мячам после “Сочи”.
Показательным стал и матч с “Мордовией”, который завершился вылетом для команды-соперника из ФНЛ. Встреча прошла накануне, 11 мая.
Экс-капитан петербургского “Зенита” Владислав Радимов остался благодарен фанатам команды за поддержку в матчах Футбольной национальной лиги. Матч является вторым по значимости футбольным турниром в России.
Фанаты, отметил Радимов, приходили на матчи болеть за любимую команду на протяжении всего сезона.
К слову, встреча с “Мордовией” завершилась для “Зенита-2” победой. Петербургские футболисты выиграли со четом 3:1.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Молодёжном первенстве встреча “Зенита” и ЦСКА завершилась вничью.