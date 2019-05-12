Владислав Радимов благодарен фанатам за постоянную поддержку “Зенита-2”

Фанаты, отметил Радимов, приходили на матчи болеть за любимую команду на протяжении всего сезона. Фото: https://2.fc-zenit.ru

Фанаты, отметил Радимов, приходили на матчи болеть за любимую команду на протяжении всего сезона. Фото: https://2.fc-zenit.ru

В весенней части сезона “Зенит”-2 занял вторую строчку в лиге по забитым мячам после “Сочи”.

Показательным стал и матч с “Мордовией”, который завершился вылетом для команды-соперника из ФНЛ. Встреча прошла накануне, 11 мая.

Экс-капитан петербургского “Зенита” Владислав Радимов остался благодарен фанатам команды за поддержку в матчах Футбольной национальной лиги. Матч является вторым по значимости футбольным турниром в России.

Фанаты, отметил Радимов, приходили на матчи болеть за любимую команду на протяжении всего сезона.

К слову, встреча с “Мордовией” завершилась для “Зенита-2” победой. Петербургские футболисты выиграли со четом 3:1.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Молодёжном первенстве встреча “Зенита” и ЦСКА завершилась вничью.