В Молодёжном первенстве встреча “Зенита” и ЦСКА завершилась вничью

По результатам игры петербургская команда набрала 51 очко и теперь занимает шестую позицию в турнирной таблице.

Встреча в молодёжном первенстве завершилась со счетом 1:1. Счет открыл “Зенит” на третьей минуте. Мяч в ворота соперника забил Максим Бачинский. На 74-й минуте в ворота зенитовцев забил гол Константин Марадишвили и сравнял счет.

Отметим, что молодёжный “Зенит” сыграет 18 мая с “Ростовом”-м. Встреча пройдет в гостях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Зенит” сыграет с ЦСКА уже 12 мая на стадионе “Газпром Арена”. В этот день на арене будет открыта выставка в честь легендарного тренера команды Юрия Морозова.