В середине мая на «Газпром Арене» откроется выставка в честь юбилей Юрия Морогзова

Под руководством Юрия Морозорва «Зенит» в 1980 году впервые завоевал медали чемпионата СССР. Фото: https://fc-zenit.ru

Под руководством Юрия Морозорва «Зенит» в 1980 году впервые завоевал медали чемпионата СССР. Фото: https://fc-zenit.ru

На выставке будут предсатвлены страницы из тренерских дневников легендарного тренера «Зенита».

Открытие выставке запланирвоано на 12 мая, сообщает ФК «Зенит». Выставку посвяьяь 85-летию легендарного тренера футбольногог клуба. Как сообщает сайт сине-бело-голубых, на экспозиции представят избранные страницы тренерских дневников Морозова, где он анализирует успехи и поражения команды, пишет о своем видении футбола и системе подготовки спортсменов.

Под руководством Юрия Морозорва «Зенит» в 1980 году впервые завоевал медали чемпионата СССР, а через 21 год стал призером чемпионата России.

Напомним, что в этот день в 19:00 петербургский клуб встретиться ЦСКА. Вход на стадион откроют в 17:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экс-игрок «Зенита» Данни хочет встретиться с Семаком.