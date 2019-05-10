Экс-игрок «Зенита» Данни хочет встретиться с Семаком

Футболист рассказал, что хочет пообщаться со старыми приятелями и болельщиками.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Бывший полузащитник «сине-бело-голубых» решил поддержать команду и приехал в Санкт-Петербург. Мигель Данни примет участие в «Фан Променаде», в рамках которого встретится с болельщиками и пофотографируется с ними. После он, скорее всего, посмотрит, как «Зенит» играет против ЦСКА.

Данни в разговоре с журналистами отметил, что «сине-бело-голубые» достойны стать чемпионами, так как они хорошо трудились весь сезон. Так футболист заверил, что его ждет встреча с друзьями – среди них, например, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, передает слова португальца 78.ru.

Напоминаем, футболист играл за петербургскую команду на протяжении девяти лет и ушел из нее только в 2017 году.

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