Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019

Сборная России заявила 21 хоккеиста на участие в Чемпионате мира по хоккею 2019. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

Из 21-го заявленного хоккеиста, в списке значатся пятеро игроков ЦСКА и трое игроков СКА (Динар Хафизуллин, Сергей Плотников и Александр Барабанов). Первый матч подопечные Ильи Воробьёва проведут сегодня, 10 мая, против сборной Норвегии.

Заявка сборной России:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

Защитники: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв;

Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский СКА подписал контракт с хоккеистом Олегом Ли на сезон.