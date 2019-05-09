СКА подписал контракт с хоккеистом Олегом Ли на сезон

Петербургский хоккейный клуб СКА взял нового нападающего.

Соглашение с 28-летний форвардом Олегом Ли и хоккейным клубом СКА действует в течение года, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. То есть играть Олег Ли будет с армейцами с Невы как минимум один сезон.

Хоккеист Олег Ли в прошедшем сезоне принимал участие в 29-и матчах. Новобранец СКА показывал себя как весьма неплохой игрок. Он забил в ворота противников две шайбы и совершил одну результативную передачу.

Известно, что в результате завершившегося сезона петербургский хоккейный клуб СКА покинули целых пять игроков. Среди них Никита Гусев, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Владислав Гавриков и голкипер Игорь Шестеркин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Кокорина в составе команды.